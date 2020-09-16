Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу

Вест Хем – Чарльтон – 3:0

Голи: Аллє, 22, 26, Андерсон, 80

Ньюкасл – Блекберн – 1:0

Гол: Фрейзер, 35

Бертон – Астон Вілла – 1:3

Голи: Деніел, 2 – Уоткінс, 39, Гріліш, 88, Девіс, 90+2

Борнмут – Крістал Пелас – 0:0 (пен. 11:10)

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Форвард Вест Хема Себастьян Аллє вже у першій половині зустрічі зняв питання про переможця двобою, відзначившись дублем. Перед фінальним свистком Андерсон голом добив Чарльтон. Варто відзначити, що весь поєдинок у складі лондонців провів вінгер збірної України Андрій Ярмоленко, який асистував під час другого забитого м'яча.

Ньюкасл мінімально обіграв Блекберн завдяки голу Раяна Фрейзера на 35-й хвилині.

Бертон несподівано відкрив рахунок на старті поєдинку проти Астон Вілли, але іменитим гостям ще до перерви вдалось вирівняти становище. Вирвати перемогу змогли саме представники АПЛ, перед фінальним свистком гості ще двічі відзначились у воротах суперника.

Борнмут та Крістал Пелас не змогли визначити сильнішого за основний час зустрічі та перевели гру у серію післяматчевих пенальті. У футбольній лотереї влучнішими виявились гравці Борнмута.

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