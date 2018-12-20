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Кубок ліги: у півфіналі Челсі зіграє з Тоттенхемом, а Манчестер Сіті Зінченка з Бертоном

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Кубок ліги: у півфіналі Челсі зіграє з Тоттенхемом, а Манчестер Сіті Зінченка з Бертоном
Кубок ліги: у півфіналі Челсі зіграє з Арсеналом, а Манчестер Сіті з Бертоном

Відбулось жеребкування 1/2 фінала Кубка англійської ліги.

Перший матч 1/2 фінала Кубка ліги проти Челсі Тоттенхем проведе вдома. Гра відбудеться 8/9 січня. Матч-відповід заплановано на 22/23 січня. Точні дати будуть визначені пізніше.

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Натомість Манчестер Сіті прийматиме Бертон Альбіон 8/9 січня вдома, а 22/23 січня зіграє на виїзді, повідомляє офіційний сайт англійської Футбольної ліги.

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