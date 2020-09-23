Відбулися матчі 1/16 фіналу Кубка англійської ліги. МЮ, Вест Хем, Ньюпорт і Брентфорд пройшли далі.

Кубок англійської ліги, 1/16 фіналу

Лутон Таун – Манчестер Юнайтед – 0:3

Голи: Мата, 44, Рашфорд, 88, Грінвуд, 90+2

Вест Хем – Халл Сіті – 5:1

Голи: Снодграсс, 18, Аллє, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (пен), 90+2 – Вілкс, 70

Ньюпорт – Уотфорд – 3:1

Голи: Абрахамс, 18 (пен), Лабаді, 28, Еймонд, 65 – Пенаранда, 54 (пен)

Вилучення: Періца, 89

Вест Бромвіч – Брентфорд – 2:2 (по пен – 4:5)

Голи: Робсон-Кану, 56, Едвардс, 66 (пен) – Маркондес, 58, Форсс, 73

Манчестер Юнайтед на виїзді експериментальним складом обіграв Лутон Таун. Під завісу першого тайму Мата відкрив рахунок з пенальті, а наприкінці зустрічі Рашфорд і Грінвуд закріпили перевагу "червоних дияволів". Молодий голкіпер Дін Хендерсон дебютував в офіційному матчі за МЮ.

Інший представник АПЛ Вест Бромвіч не впорався з командою Чемпіоншипу. Брентфорд двічі відігрувався проти "дроздів", а в серії пенальті виявився сильнішим – гості реалізували всі удари з "точки".

Ньюпорт пройшов Уотфорд, а Вест Хем завдяки Андрію Ярмоленку розбив Халл Сіті. Детальний звіт про матч і відео феєрії українця шукайте за посиланням:

Фантастика! Ярмоленко виграв для Вест Хема матч Кубка ліги: два тонкі асисти, дубль і космічна оцінка – відео

До речі, Вест Хем безпосередньо перед матчем дізнався дуже неприємні новини – Девід Мойєс і два гравці команди отримали позитивні тести на COVID-19.

А от Тоттенхем свій матч проти Лейтон Орієнт не зіграв – зустріч перенесли через коронавірус у суперників "шпор".