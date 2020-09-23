Кубок ліги: Манчестер Юнайтед розгромив Лутон Таун, Тоттенхем не зіграв через коронавірус
Кубок англійської ліги, 1/16 фіналу
Лутон Таун – Манчестер Юнайтед – 0:3
Голи: Мата, 44, Рашфорд, 88, Грінвуд, 90+2
Вест Хем – Халл Сіті – 5:1
Голи: Снодграсс, 18, Аллє, 45, 90+1, Ярмоленко, 56 (пен), 90+2 – Вілкс, 70
Ньюпорт – Уотфорд – 3:1
Голи: Абрахамс, 18 (пен), Лабаді, 28, Еймонд, 65 – Пенаранда, 54 (пен)
Вилучення: Періца, 89
Вест Бромвіч – Брентфорд – 2:2 (по пен – 4:5)
Голи: Робсон-Кану, 56, Едвардс, 66 (пен) – Маркондес, 58, Форсс, 73
Манчестер Юнайтед на виїзді експериментальним складом обіграв Лутон Таун. Під завісу першого тайму Мата відкрив рахунок з пенальті, а наприкінці зустрічі Рашфорд і Грінвуд закріпили перевагу "червоних дияволів". Молодий голкіпер Дін Хендерсон дебютував в офіційному матчі за МЮ.
Інший представник АПЛ Вест Бромвіч не впорався з командою Чемпіоншипу. Брентфорд двічі відігрувався проти "дроздів", а в серії пенальті виявився сильнішим – гості реалізували всі удари з "точки".
Ньюпорт пройшов Уотфорд, а Вест Хем завдяки Андрію Ярмоленку розбив Халл Сіті. Детальний звіт про матч і відео феєрії українця шукайте за посиланням:
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До речі, Вест Хем безпосередньо перед матчем дізнався дуже неприємні новини – Девід Мойєс і два гравці команди отримали позитивні тести на COVID-19.
А от Тоттенхем свій матч проти Лейтон Орієнт не зіграв – зустріч перенесли через коронавірус у суперників "шпор".