Англія, Кубок англійської ліги, 2-й раунд

Вест Бромвіч – Харрогейт – 3:0

Голи: Харпер, 18, Робсон-Кану, 22, Робінсон, 77

Іпсвіч – Фулхем – 0:1

Гол: Мітровіч, 38

Лідс – Халл – 1:1 (пенальті – 8:9)

Голи: Аліоскі, 90+3 – Вілкс, 5

Саутгемптон – Брентфорд – 0:2

Голи: Норгорд, 40, Дасілва, 45+1

Евертон – Солфорд – 3:0

Голи: Майкл Кін, 8, Сігурдссон, 74, Мойзе Кін, 87 (пенальті)

Асист і скасований гол Ярмоленка у відеоогляді матчу Вест Хем – Чарльтон – 3:0

Новачок АПЛ Вест Бромвіч не мав жодних проблем із представником Ліги 2 Харрогейтом. Підопічні Славена Біліча фактично вирішили долю протистояння ще до середини першого тайму. Спочатку забив юний хавбек Рекім Харпер, а потім ветеран Хел Робсон-Кану подвоїв перевагу "дроздів". Добив гостей під завісу поєдинку Каллум Робінсон.

Натомість Фулхему для виходу в наступний етап вистачило й одного забитого м'яча. На 38-й хвилині фланговий навіс ефектно замкнув лідер атаки "коттеджерів" Алєксандар Мітровіч. Попри всі старання, колись грізний Іпсвіч відігратися на власному полі не зумів. Далі йдуть лондонці.

Марсело Б'єлса, вочевидь, вирішив пожертвувати кубковими змаганнями задля збереження прописки в еліті. Його Лідс на принциповий матч проти Халла вийшов у напіврезервному складі та пропустив уже на 5-й хвилині. Це Маллік Вілкс на лінії штрафного отримав передачу від Скотта та класним ударом поклав м'яч під перекладину. Проте, "павичі" зрівняли рахунок у доданий арбітром час – героєм Елланд Роуд на кілька хвилин став Езган Аліоскі. Та згодом балканець разом із Шеклтоном невдало виконали післяматчеві пенальті та позбавили Лідс зайвого турнірного тягаря.

Програв представнику Чемпіоншипа й Саутгемптон. "Святі", однак, збиралися грати на перемогу, адже з перших хвилин Ральф Хазенхюттль випустив основу. Та гості з Брентфорда не знітилися, а перед перервою забили відразу два голи в роздягальню. Спочатку Крістіан Норгорд головою вгатив м'яч у сітку після кутового. А потім Джош Дасілва чудовим пострілом із лінії штрафного завершив швидку контратаку "бджіл". Оговтатися від шоку Сотон так і не зумів – Брентфорд виходить до 3-го раунду.

Нарешті Евертон не мав проблем із Солфордом. "Іриски" забили швидкий м'яч завдяки підключенню Майкла Кіна на стандарт. Ще два м'ячі мерсисайдці оформили після перерви. Гілфі Сігурдссон без проблем переграв кіпера після пасу Гордона на 74-й хвилині. А під завісу поєдинку ісландець заробив одинадцятиметровий, який у стилі Жоржінью реалізував молодий італієць Мойзе Кін.

Кубок ліги: Ярмоленко асистом допоміг Вест Хему розгромити Чарльтон, Астон Вілла вирвала перемогу у Бертона