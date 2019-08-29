Кубок ліги: Лестер у серії пенальті перестріляв Ньюкасл, Бернлі сенсаційно поступився Сандерленду

Відбулись заключні матчі 1/32 фіналу Кубка англійської ліги.

Кубок англійської ліги, 1/32 фіналу

Бернлі – Сандерленд – 1:3

Голи: Родрігес, 11 – Гріг, 35, Фленаган, 47, Добсон, 50

Борнмут – Форест Грін Роверс – 0:0 (пен. 3:0)

Лінкольн Сіті – Евертон – 2:4

Голи: Андерсон, 1, Андраде, 70 – Дінь, 36, Сігурдссон, 59 (пен.), Івобі, 81, Рішарлісон, 88

Ньюкасл – Лестер – 1:1 (пен. 2:4)

Голи: Муто, 53 – Меддісон, 34

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Бернлі на правах фаворита матчу проти Сандерленда відкрив рахунок першим. Проте "чорні коти" не мали наміру опускати руки. Ще до перерви гості зрівняли рахунок. Після свистка про початок другого тайму гравці Сандерленда двома швидкими голами шокували суперника, який так і не зміг оговтатись до завершення зустрічі.

Борнмут та Форест Грін Роверс не змогли виявити сильнішого за 90 хвилин матчу і розігрували путівку в наступний раунд у серії пенальті, де представник АПЛ був значно влучнішим.

Справжні футбольні качелі для вболівальників влаштували Лінкольн Сіті та Евертон. Скромні господарі вже на першій хвилині вийшли вперед, але не втримали переможний рахунок до перерви. У другому таймі команди ще раз обмінялись голами. Здавалось, що серія пенальті неминуча, але клас Евертона дався взнаки – "іриски" ще двічі розписались у воротах суперника під завісу матчу.

Центральним матчем дня було протистояння Ньюкасла та Лестера. Гості відкрили рахунок на 34-й хвилині завдяки голу Меддісона. Після перерви "сорокам" вдалось вирівняти становище і перевести гру в серію післяматчевих пенальті. Тут гості не залиши шансів Ньюкаслу і вирвали путівку в 1/16 фіналу турніру.

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