Кубок ліги: Челсі розбомбив Грімсбі, Вест Хем без Ярмоленка зганьбився в Оксфорді, МЮ пройшов Рочдейл у серії пенальті

Завершилися матчі 3-го раунду Кубка англійської ліги. Не всі представники Прем'єр-ліги зуміли вибороти путівку до наступної стадії.

Англія, Кубок англійської ліги, 3-й раунд

Бертон – Борнмут – 2:0

Голи: Саркіч, 14, Броудхед, 90+7

Брайтон – Астон Вілла – 1:3

Голи: Робертс, 61 – Хота, 22, Хуріхейн, 33, Гріліш, 78

Вулверхемптон – Редінг – 1:1 (пенальті – 4:2)

Голи: Жордан, 27 – Боє, 90+9

МК Донс – Ліверпуль – 0:2

Голи: Мілнер, 41, Хувер, 69

Оксфорд – Вест Хем – 4:0

Голи: Мур, 55, Тейлор, 72, Фосу, 84, Баптіст, 90+2

Челсі – Грімсбі – 7:1

Голи: Барклі, 4, Батшуаї, 7, 86, Педро, 43 (пенальті), Зума, 56, Р. Джеймс, 82, Хадсон-Одой, 89 – Грін, 19

Шеффілд Юнайтед – Сандерленд – 0:1

Гол: Пауер, 9

Манчестер Юнайтед – Рочдейл – 1:1 (пенальті – 5:3)

Голи: Грінвуд, 68 – Матесон, 76

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Відразу 4 представники Прем'єр-ліги завершили свої виступи в Кубку ліги на стадії 1/16 фіналу. Середняк Ліги 1 Бертон на власному полі здолав напіврезервний склад Борнмута. До двох голів "пивоварів" долучився Олівер Саркіч. Спочатку чорногорець забив сам, а потім асистував Нейтану Броудхеду.

У Мілтон-Кінзі Ліверпуль двічі забив місцевому Донс. Спочатку Джеймс Мілнер пробив здалеку, а голкіпер курйозно випустив м'яч у ворота. У другому таймі ветеран виступив у ролі асистента – він виконав навіс із лівого флангу, а Кі-Яна Хувер влучно пробив головою.

Ще в двох матчах за участі елітарних клубів сталися розгроми. Оксфорд несподівано вибив із турніру Вест Хем, у заявці якого не знайшлося місця Андрію Ярмоленку. "Молотки" отримали 4 м'ячі у власні ворота, кинули в бій основних виконавців, але не спромоглися навіть на гол престижу.

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Тим часом Челсі на Стемфорд Брідж каменя на камені не залишив від Грімсбі. Підопічні Френка Лемпарда забили тричі ще до перерви: Барклі та Батшуаї забили з меж штрафного, а Педро впевнено реалізував пенальті. Гості відповіли голом Гріна після провалу центру оборони "синіх", але в другому таймі пропустили ще 4 м'ячі. Зокрема, Батшуаї оформив дубль, а Курт Зума, Ріс Джеймс і Каллум Хадсон-Одой підтримали заспів партнерів.

У дуелі клубів АПЛ Астон Вілла впоралася із Брайтоном на виїзді. Хота та Конор Хуріхейн створили бірмінгемцям гандикап перед перервою, а в другій половині гри команди обмінялися голами (Робертс і Гріліш).

А ось Вулверхемптону та Манчестер Юнайтед лише в післяматчевій серії одинадцятиметрових вдалося здолати андердогів із Редінга та Рочдейла відповідно. Виправданням для обох колективів може стати лише вихід резервістів, що, однак, не відміняє подвигів опонентів. Зокрема, обом колективам вдалося здійснити камбек: Боє на 90+9-й хвилині забив за Редінг, а Матесон "розстріляв" Ромеро з кількох метрів у відповідь на гол юного таланта "червоних дияволів" Грінвуда. Та в серії пенальті з нервами вони не поладнали.