Кубок Італії, 1/8 фіналу

Сассуоло – Кальярі – 1:0

Гол: Харруї, 18

Інтер – Емполі – 3:2 (додатковий час)

Голи: Санчес, 13, Раноккія, 90+1, Сенсі, 104 – Байрамі, 61, Раду, 76 (аг)

Перший матч дня виявився доволі скромним на голи. Сассуоло вистачило точного удару Харруї, щоб вибити Кальярі. По перерві Паволетті міг зрівняти рахунок, але його забитий м'яч скасували через офсайд.

Ювентус легко розгромив Сампдорію, Лаціо завдяки Іммобіле дотиснув Удінезе: Кубок Італії, 1/8 фіналу

Інтер та Емполі влаштували справжній трилер. Сімоне Індзагі дав шанс багатьом запасним гравцям, а на початку матчу "нерадзуррі" допомогла травма Корреа. Аргентинця замінив Алексіс Санчес, який і вивів господарів уперед. Інтер дещо скинув оберти, за що поплатився вже в другій половині. Емполі сенсаційно забив два м'ячі зусиллями Байрамі і "самостріла" Раду, який підміняв Хандановіча.

На полі з'явилась бригада порятунку – Барелла, Чалханоглу, Перішіч, Джеко. Саме останній у компенсований час віддав результативну передачу на ефектні "ножиці" Раноккії, змусивши команди грати додаткові 30 хвилин. Перший екстратайм минав спокійно, але й тут Інтер знайшов сили для ударної кінцівки. На 104-й хвилині міланці вдало запресингували суперника на чужій половині, і Сенсі з лінії карного майданчика ідеально пробив під поперечку – 3:2. Цікаво, що травматичний хавбек ось-ось має перейти в Сампдорію на правах оренди.

Шевченко вимагає фантастичну зарплату в нового роботодавця – український тренер садить конкурента на лаву запасних