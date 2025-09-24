Кубок Італії, 2-й раунд

Кальярі – Фрозіноне – 4:1

Голи: Гаетано, 2, Бореллі, 67, Фелічі, 80, Кавуоті, 85 – Вергані, 36

Удінезе – Палермо – 2:1

Голи: Дзаньйоло, 41, Міллер, 45 – Педа, 90+3

Мілан – Лечче – 3:0

Голи: С. Хіменес, 20, Нкунку, 51, Пулішіч, 64

На 18-й хвилині вилучений Зіберт (Лечче)

Макс Аллегрі дуже боявся, щоб не повторилася історія домашнього матчу з Кремонезе, коли його підопічні недооцінили суперника. Після численних повторень про те, що Лечче потрібно поважати, його Мілан розбив гостей з рахунком 3:0. Правда, на результат вплинуло раннє вилучення в таборі суперника – на 18-й хвилині лівий захисник Лечче Зіберт збив Нкунку.

Аллегрі обіцяв, що Сантьяго Хіменес заб'є в цій зустрічі – і дотримав свою обіцянку. Нкунку забив свій дебютний гол за Мілан. Третій гол додав найкращий гравець команди на старті цього сезону Пулішіч.

Ніколо Дзаньйоло забив свій дебютний гол за Удінезе – він завдав шикарного удару з-за меж штрафного майданчика.

