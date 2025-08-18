Кубок Італії: Мілан проходить далі, проте втрачає зірку команди
Відбулись чергові матчі 1/32 фіналу Кубка Італії. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".
Кубок Італії, 1/32 фіналу
Монца – Фрозіноне – 0:1
Гол: Квернадзе, 90+2
Вилучення: Ганвула, 90+10 (Монца)
Парма – Пескара – 2:0
Голи: Пеллегріно, 47, 65
Чезена – Піза – 0:0 (серія пенальті – 1:2)
Вилучення: Калабрезі, 89 (Піза)
Мілан – Барі – 2:0
Голи: Леау, 14, Пулішіч, 47
Фрозіноне вирвав перемогу у Монци завдяки голу Квернадзе на останніх хвилинах.
Парма здолала Пескару завдяки дублю Матео Пеллегріно, сина колишнього тренера Валенсії, Саутгемптона та Алавеса Маурісіо Пеллегріно.
Чезена та Піза зіграли без голів в основний час. Долю матчу визначала серія пенальті, в якій точніші були гості.
Мілан, який виставив на матч із Барі основний склад, відкрив рахунок уже в першому таймі – відзначився Рафаел Леау. Щоправда, за три хвилини він попросив заміну. Після перерви Крістіан Пулішіч подвоїв перевагу "россонері" і встановив остаточний рахунок – 2:0.
