Відбулись чергові матчі 1/32 фіналу Кубка Італії. Результати та огляд зустрічей читайте в цій новині на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/32 фіналу

Монца – Фрозіноне – 0:1

Гол: Квернадзе, 90+2

Вилучення: Ганвула, 90+10 (Монца)

Парма – Пескара – 2:0

Голи: Пеллегріно, 47, 65

Чезена – Піза – 0:0 (серія пенальті – 1:2)

Вилучення: Калабрезі, 89 (Піза)

Мілан – Барі – 2:0

Голи: Леау, 14, Пулішіч, 47

Фрозіноне вирвав перемогу у Монци завдяки голу Квернадзе на останніх хвилинах.

Парма здолала Пескару завдяки дублю Матео Пеллегріно, сина колишнього тренера Валенсії, Саутгемптона та Алавеса Маурісіо Пеллегріно.

Чезена та Піза зіграли без голів в основний час. Долю матчу визначала серія пенальті, в якій точніші були гості.

Мілан, який виставив на матч із Барі основний склад, відкрив рахунок уже в першому таймі – відзначився Рафаел Леау. Щоправда, за три хвилини він попросив заміну. Після перерви Крістіан Пулішіч подвоїв перевагу "россонері" і встановив остаточний рахунок – 2:0.

