У середу, 2 квітня, відбувся перший півфінальний матч Кубка Італії між Міланом та Інтером (1:1). Читайте подробиці на "Футбол 24".

Кубок Італії, 1/2 фіналу. Перший матч

Мілан – Інтер – 1:1

Голи: Абрахам, 47 – Чалханоглу, 67

Мілан продовжує залишатися для Інтера найнезручнішим суперником у цьому сезоні. Незважаючи на розрив між командами в турнірній таблиці Серії А в 20 (!) очок, Інтер не зумів обіграти "россонері" вже в четвертому матчі сезону. Раніше команда Сімоне Індзагі двічі поступилася Мілану в чемпіонаті й один раз – у Суперкубку Італії.

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Був Інтер близький до четвертої поразки від сусідів і цього вечора – на початку другого тайму Абрахам вивів свою команду вперед. Він не став обігрувати Біссека, і завдав удару з-під захисника.

За відсутності капітана Лаутаро Мартінеса функції лідера на себе взяв Хакан Чалханоглу. Саме він і зрівняв рахунок на 66-й хвилині дальнім і сильним ударом. Прямо скажемо, Майк Меньян зіграв у цьому епізоді не найкращим чином – француз мав відбивати цей удар.

Матч-відповідь між Інтером і Міланом відбудеться 23-го квітня.

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