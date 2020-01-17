Кубок Італії: Фонсека може взяти реванш у Ювентуса – визначились усі пари 1/4 фіналу

Після останньої зустрічі в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії стали відомі імена усіх чвертьфіналістів та їхніх та пари на наступний раунд.

Рома стала останнім чвертьфіналістом Кубка Італії після впевненої перемоги над Пармою (2:0).

Рома впевнено обіграла Парму та стала останнім чвертьфіналістом Кубка Італії

Команда екс-наставника "гірників" Паулу Фонсеки в 1/4 фіналу зустрінеться з Ювентусом, який нещодавно обіграв римлян (2:1) в рамках 19-го туру Серії А.

Усі пари 1/4 фіналу Кубка Італії:

Наполі – Лаціо (21 січня)

Інтер – Фіорентина (29 січня)

Мілан – Торіно (28 січня)

Рома – Ювентус (29 січня)

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