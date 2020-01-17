toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Італія
АНДРІЙ ЛУНІН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ КАРПАТИ

Кубок Італії: Фонсека може взяти реванш у Ювентуса – визначились усі пари 1/4 фіналу

00:45 1376 Читать на русском
Кубок Італії: Фонсека може взяти реванш у Ювентуса – визначились усі пари 1/4 фіналу
Паулу Фонсека та Мауріціо Саррі / Фото Il Romanista

Після останньої зустрічі в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії стали відомі імена усіх чвертьфіналістів та їхніх та пари на наступний раунд.

Рома стала останнім чвертьфіналістом Кубка Італії після впевненої перемоги над Пармою (2:0).

Рома впевнено обіграла Парму та стала останнім чвертьфіналістом Кубка Італії

Команда екс-наставника "гірників" Паулу Фонсеки в 1/4 фіналу зустрінеться з Ювентусом, який нещодавно обіграв римлян (2:1) в рамках 19-го туру Серії А.

Усі пари 1/4 фіналу Кубка Італії:

Наполі – Лаціо (21 січня)

Інтер – Фіорентина (29 січня)

Мілан – Торіно (28 січня)

Рома – Ювентус (29 січня)

Фіорентина вибила Аталанту з Кубка Італії – "Богиня" втрачає стабільність, а Маліновський робить асист і тримає марку

blog_ava
"Я розмовляю з ним, а він лише сміється", – співучасник фейлу Луніна знайшов виправдання для українця і знищив суддю
11:31
4186
Теги
Італія Ювентус Ювентус Рома Рома Торіно Торіно Кубок Італії Паулу Фонсека Паулу Фонсека Кубок Італії 2019/20 Лаціо Лаціо Фіорентина Фіорентина Інтер Інтер Мілан Мілан Наполі Наполі
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
41
хв
Шальке
21:30
Борусія Менхенгладбах
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук