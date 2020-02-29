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Кубок Італії: фінал турніру перенесено – відома нова дата

14:00 156 Читать на русском
Кубок Італії: фінал турніру перенесено – відома нова дата
Сімоне Індзагі / Фото GdS

Коронавірус продовжує тероризувати італійський футбол.

Фінал Кубка Італії офіційно перенесено, повідомляє сайт місцевої федерації.

Ювентус – Інтер: матч офіційно перенесено на травень – під зміни потрапили ще 4 гри Серії А

Попередньо матч повинен був відбутись 13 травня, тепер поєдинок запланований на 20 травня. Такі зміни пов'язані з перенесенням 5-ти поєдинків 26-го туру Серії А саме на 13 травня через поширення епідемії коронавірусу.

Нагадаємо, за путівки у фінал Кубка Італії ведуть боротьбу Мілан – Ювентус, а також Наполі – Інтер.

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Теги
Італія Кубок Італії Кубок Італії 2019/20 коронавірус
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