Кубок Італії: фінал турніру перенесено – відома нова дата

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Лунін ризикує не повернутись в Реал – мадридці розглядають сенсаційну альтернативу, а фани захищають українця
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Ювентус – Інтер: матч офіційно перенесено на травень – під зміни потрапили ще 4 гри Серії АІталія — 13:34 545
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"Супряга – відродження" або "Гарного вечора, Ігоре Циганику": реакція соцмереж на фіаско Динамо з СК Дніпро-1Україна — 12:25 7074
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Мілан потерпає від конфлікту у керівництві клубу через призначення нового тренераАнглія — 10:33 1365
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Українське дербі на фоні коронавірусу, матч сезону для Роналду і перші оглядини суперника Шахтаря – вершки вікендуІталія — 09:00 2763