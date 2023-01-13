Кубок Італії, 1/8 фіналу

Фіорентина – Сампдорія – 1:0

Гол: Барак, 25

Вилучення: Мурільйо, 90+3 (друга жовта, Сампдорія)

Рома – Дженоа – 1:0

Гол: Дибала, 64

Фіорентина переважала Сампдорію протягом усього матчу, але фінальний рахунок був усього 1:0 на її користь. "Фіалки" відзначились двічі до перерви, проте гол Йовіча не був зарахований через офсайд. Ефектний м'яч Барака був забитий без порушень. У чвертьфіналі підопічних Вінченцо Італьяно чекає Торіно, який вибив Мілан зі змагань.

Труднощі з реалізацією моментів були у Роми. Команда Жозе Моурінью перегравала Дженоа за всіма показниками, але вразити ворота суперника не могла тривалий час. Вдалось це лише Дибалі, який вийшов по перерві. Чемпіон світу-2022 отримав м'яч між лініями від Манчіні, пройшов кількох захисників та потужно пробив з гострого кута. Перший та останній гол у матчі. У чвертьфіналі "вовки" зіграють з переможцем пари Наполі – Кремонезе. Матч відбудеться 17 січня.

Мілан вилетів з Кубка Італії від Торіно – 34 удари і жодного гола