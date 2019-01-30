Кубок Італії: Аталанта розтрощила Ювентус та сенсаційно вибила туринців з турніру

У чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта вдома зустрічалась з Ювентусом. Господарі несподівано перемогли 3:0.

Кубок Італії, 1/4 фіналу

Аталанта – Ювентус – 3:0

Голи: Кастань, 37, Сапата, 39, 86

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У чвертьфіналі Кубка Італії Аталанта вдома зустрічалась з Ювентусом. Господарі несподівано почали володіти ініціативою та створювати небезпечні моменти. Один з таких був реалізований на 37-ій хвилині матчу, а ще через 2 хвилини рахунок став 2:0 на користь Аталанти.

У другому таймі гравці Ювентуса прокинулись та почали створювати атаки, але реалізувати моменти туринцям так і не вдалось. Натомість третій гол забили господарі. У підсумку перемога Аталанти 3:0 та вихід у півфінал. Ювентус сенсаційно покидає турнір.