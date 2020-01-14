Кубок Італії: Інтер, Лаціо та Наполі йдуть далі, Алексіс Санчес повернувся на поле після тривалої перерви

У вівторок, 14 січня, відбулися 3 матчі 1/8 фіналу Кубка Італії. Звіт про поєдинки читайте на "Футбол 24".

Кубок Італії 2019/20 , 1/8 фіналу

Наполі – Перуджа – 2:0

Голи: Інсіньє, 26 (пен), 38 (пен)

Нереалізований пенальті: Ємелло, 45+7 (Перуджа)

Лаціо – Кремонезе – 4:0

Голи: Габаррон, 10, Пароло, 26, Іммобіле, 58 (пен), Бастуш, 89

Інтер – Кальярі – 4:1

Голи: Лукаку, 1, 49, Борха Валеро, 22, Раноккія, 81 – Оліва, 73

У стартовому поєдинку вівторка в рамках 1/8 фіналу Кубка Італії Наполі на Сан-Паоло приймав Перуджу, яка посідає 8 місце у Серії B. Ще у першому арбітр матчу Лука Массімі призначив 3 пенальті – 2 у ворота команди Серсе Космі та один у ворота неаполітанців. До слова, в епізоді з другим пенальті не обійшлося без використання VAR.

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Якщо Лоренцо Інсіньє впевнено реалізував обидві спроби, то нападник Перуджі Ємелло програв свою дуель Давіду Оспіні. У другому таймі рахунок на табло не змінився, хіба що варто відзначити дебютний вихід у складі Наполі Дієго Демме, який днями перейшов з РБ Лейпциг. 2:0 – впевнена перемога Наполі, який вийшов у чвертьфінал.

Лаціо, який днями встановив клубний рекорд за тривалістю переможної серії в чемпіонаті, на Стадіо Олімпіко приймав Кремонезе. Вже в дебюті "орли" вийшли вперед завдяки голу Патріка Габаррона, який відправив м'яч у порожні ворота після помилки захисників та голкіпера гостей. В середині тайму Пароло замкнув подачу з флангу та подвоїв рахунок. У другій половині гри Іммобіле реалізував пенальті, а Бастуш на останніх хвилинах ударом головою встановив остаточний підсумок матчу. Команда Сімоне Індзагі, яка є чинним володарем трофею, спокійно крокує далі.

В останньому поєдинку дня Інтер приймав Кальярі. У стартовому складі "нерадзуррі" з'явився Алексіс Санчес, який пропустив 3 місяці через травму. Вже на 1-й хвилині Лукаку скористався помилкою захисників та вразив ворота гостей. В середині тайму Борха Валеро подвоїв перевагу Інтера, а по перерві Лукаку оформив дубль, красивим ударом головою переправивши м'яч у ворота. Кальярі відповів голом престижу у виконанні Оліви, який замкнув ефектну скидку п'ятою. Втім, останнє слово все ж було за господарями. Раноккія відзначився голом після подачі з кутового. 4:1 – впевнена перемога підопічних Конте.

Таким чином, усі фаворити матчів вівторка без проблем пробилися у чвертьфінал Кубка Італії.

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