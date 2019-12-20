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Кубок Іспанії: Зозуля та Лунін дізналися суперників у другому раунді – результати жеребкування

15:19 355 Читать на русском
Кубок Іспанії: Зозуля та Лунін дізналися суперників у другому раунді – результати жеребкування
Кубок Іспанії: результати жеребкування другого раунду

Відбулося жеребкування другого раунду Кубка Іспанії 2019/20. Альбасете, Вальядолід та Леганес, за які виступають українські футболісти, зіграють проти команд з нижчих дивізіонів.

Леганес у другому раунді Кубка Іспанії зіграє проти Мурсії. Нагадаємо, в попередньому раунді Василь Кравець відіграв 105 хвилин. Альбасете Романа Зозулі протистоятиме Понтеведрі, а Вальядолід Андрія Луніна поїде до Марбельї, інформує офіційний сайт Федерації футболу Іспанії.

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Таким чином український голкіпер має шанс провести другий поєдинок за "пуселу". Нагадаємо, Лунін дебютував у матчі проти Толоси, зберігши свої ворота "сухими".

Гранди іспанського футболу – Барселона, Реал та Атлетіко – на цій стадії турніру ще не виступають.

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