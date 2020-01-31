Кубок Іспанії: визначились усі пари чвертьфіналу турніру – на глядачів очікує непопулярне Ель Класіко

Відбулось жеребкування пар 1/4 фіналу Кубка Короля.

У чвертьфіналі Кубка Іспанії відбудуться наступні протистояння:

Реал – Реал Сосьєдад

Атлетік – Барселона

Гранада – Валенсія

Мірандес – Вільяреал

Поєдинки відбуватимуться 4, 5 та 6 лютого. Чинним тріумфатором Кубка Іспанії є Валенсія. Нагадаємо, усі двобої між Барселоною, Атлетіком та Реалом вважаються в Іспанії класичними, оскільки ці команди ще жодного разу не покидали елітний дивізіон.

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