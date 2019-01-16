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Кубок Іспанії: Валенсія рятується у матчі з Хіхоном, Хетафе проходить Вальядолід

00:29 49 Читать на русском
Кубок Іспанії: Валенсія рятується у матчі з Хіхоном, Хетафе проходить Вальядолід
Валенсія рятується у матчі з Хіхоном / Фото ФК Валенсія

Відбулись чергові матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу, матчі-відповіді

Вальядолід – Хетафе – 1:1 (1:2)

Голи: Верде, 50 – Анхель, 29

Валенсія – Спортінг Хіхон – 3:0 (1:2)

Голи: Міна, 66, 76, Торрес, 89

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Хетафе підходив з гандикапом в один м'яч до матчу-відповіді проти Вальядоліда. Вже у першому таймі гості забезпечили собі комфортну перевагу, відкривши рахунок. Гравці Вальядоліда спромоглись зрівняти рахунок, але для проходу далі цього виявилось недостатньо.

Спортінг Хіхон міг створити сенсацію, не програвши Валенсії, але чуда не сталось. Господарі досягли свого лише у другому таймі, після чого гості посипались. Гравці Валенсії тричі змогли відзначитись у воротах суперника і вийшли у наступний раунд Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, матчі-відповіді

Вальядолід - Хетафе: Вівторок 15 січня 2019

Вальядолід
Матч завершено
1 : 1
Хетафе
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Теги
Іспанія Вальядолід - Хетафе Кубок Іспанії Кубок Іспанії 2018/19 Валенсія - Спортінг Хіхон
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