Відбулися поєдинки 1/64 фіналу Кубка Іспанії 2020/21. Рахунки і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/64 фіналу

Кордоба – Альбасете – 1:0

Гол: Горосіто, 63 (авт)

Кардассар – Атлетіко – 0:3

Голи: Лемар, 24, Санчес, 42, Врсалько, 83

Террасса – Валенсія – 2:4

Голи: Паскуаль, 9, Фернандес, 50 – Солер, 83 (пен), Муса, 90+1, Гедеш, 103, 108

Вилучення: Лукас, 89 – Моліна, 53

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Альбасете без Романа Зозулі, який лікується від коронавірусу, поступився Кордобі та завершив виступи в турнірі. Атлетіко без проблем пройшов Кардассар, забивши андердогу 3 голи.

А от Валенсія серйозно помучилася з Террассою. "Кажани" горіли 0:2 та ще й залишилися в меншості, але зуміли переламати хід гри. Голи Солера з пенальті та Муси перевели матч в екстра-тайм, у якому дубль Гонсалу Гедеша приніс Валенсії важку перемогу та путівку в 1/32.

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Результати 1/64 фіналу Кубка Іспанії: