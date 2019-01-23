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Кубок Іспанії: Валенсія на виїзді мінімально поступилась Хетафе

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Кубок Іспанії: Валенсія на виїзді мінімально поступилась Хетафе
Кевін Гамейро / ФК Валенсія

Хетафе в першому матчі 1/4 фіналу Кубка Іспанії вдома мінімально обіграв Валенсію.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Хетафе – Валенсія – 1:0

Гол: Моліна, 77

Хетафе у першому матчі чвертьфіналу вдома приймав Валенсію. Після першого тайму рахунок залишився сухим, а в другій половині зустрічі незадовго до фінального свистка ветеран Хорхе Моліна зумів забити переможний м'яч.

Матч-відповідь відбудеться 29 січня о 22:30 за київським часом на Местальї.

Кубок Іспанії1/4 фіналу, перші матчі

Хетафе - Валенсія: Вівторок 22 січня 2019

Хетафе
Матч завершено
1 : 0
Валенсія
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Теги
Кубок Іспанії 2018/19 Хетафе - Валенсія Валенсія Валенсія Хетафе Хетафе Іспанія Кубок Іспанії
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