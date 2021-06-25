Кубок Іспанії скасував правило виїзного гола услід за Лігою чемпіонів
Федерація футболу Іспанії внесла важливі зміни до регламенту Кубка країни.
Іспанська федерація футболу вирішила піти за прикладом УЄФА та скасувала правило виїзного гола в Кубку Іспанії, повідомляє офіційний сайт організації.
УЄФА офіційно скасував правило виїзного гола
Відтепер, гол у гостях перестане мати більшу вагу у двоматчевих протистояннях. Цікаво, що єдиною стадією, на якій команди проводять по 2 поєдинки (вдома та на виїзді) був лише півфінал Кубка Іспанії. Тепер після закінчення основного часу протистояння рахунок за сумою двох зустрічей буде рівний, то в такому випадку будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо в додатковий час команди не заб'ють чи заб'ють однакову кількість м'ячів, для визначення переможця в парі буде проведена серія 11-метрових.
Додамо, що правило виїзного гола скасували в усіх змаганнях під егідою УЄФА. Воно діяло з 1965 року та передбачало, що при рівному рахунку у двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду проходить команда, яка забила більше голів у гостях.
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