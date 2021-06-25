Іспанська федерація футболу вирішила піти за прикладом УЄФА та скасувала правило виїзного гола в Кубку Іспанії, повідомляє офіційний сайт організації.

УЄФА офіційно скасував правило виїзного гола

Відтепер, гол у гостях перестане мати більшу вагу у двоматчевих протистояннях. Цікаво, що єдиною стадією, на якій команди проводять по 2 поєдинки (вдома та на виїзді) був лише півфінал Кубка Іспанії. Тепер після закінчення основного часу протистояння рахунок за сумою двох зустрічей буде рівний, то в такому випадку будуть призначені два додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо в додатковий час команди не заб'ють чи заб'ють однакову кількість м'ячів, для визначення переможця в парі буде проведена серія 11-метрових.

Додамо, що правило виїзного гола скасували в усіх змаганнях під егідою УЄФА. Воно діяло з 1965 року та передбачало, що при рівному рахунку у двоматчевому протистоянні в єврокубках до наступного раунду проходить команда, яка забила більше голів у гостях.

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