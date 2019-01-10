Кубок Іспанії: Севілья на виїзді здолала Атлетік, Бетіс та Реал Сосьєдад зіграли внічию

Відбулись перші поєдинки 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Севілья виявилась сильнішою за Атлетік, а Бетіс та Реал Сосьєдад визначити переможця не зуміли.

Кубок Іспанії 2018/19. 1/16 фіналу, перші матчі

Атлетік – Севілья – 1:3

Голи: Сан Хосе, 49 – Ноліто, 6, Андре Сільва, 53, Бен-Єддер, 77

Бетіс – Реал Сосьєдад – 0:0

Севілья у Більбао доволі впевнено здолала Атлетік. Гості відкрили рахунок вже в дебюті гри, але на початку другого тайму баски відновили рівновагу. Втім, Севілья забила ще двічі та довела поєдинок до перемоги.

"Акула намочила порох": чому Малазі та Бланко Лещуку потрібен кілер Селезньов, "як бальзам на душу" – реакція з Іспанії

В іншому матчі Бетіс вдома розписав нульову нічию з Реал Сосьєдадом.

Матчі-відповіді пройдуть 16 та 17 січня. Цікаво, що у неділю, 13 січня, Севілья та Атлетік зіграють в рамках чемпіонату Іспанії. Таким чином команди протистоятимуть одна одній протягом тижня одразу тричі.