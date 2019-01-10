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Кубок Іспанії: Севілья на виїзді здолала Атлетік, Бетіс та Реал Сосьєдад зіграли внічию

23:30 2 Читать на русском
Кубок Іспанії: Севілья на виїзді здолала Атлетік, Бетіс та Реал Сосьєдад зіграли внічию
Севілья перемогла Атлетік в Кубку Іспанії / фото: ФК Севілья

Відбулись перші поєдинки 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Севілья виявилась сильнішою за Атлетік, а Бетіс та Реал Сосьєдад визначити переможця не зуміли.

Кубок Іспанії 2018/19. 1/16 фіналу, перші матчі

Атлетік – Севілья – 1:3

Голи: Сан Хосе, 49 – Ноліто, 6, Андре Сільва, 53, Бен-Єддер, 77

Бетіс – Реал Сосьєдад – 0:0

Севілья у Більбао доволі впевнено здолала Атлетік. Гості відкрили рахунок вже в дебюті гри, але на початку другого тайму баски відновили рівновагу. Втім, Севілья забила ще двічі та довела поєдинок до перемоги.

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В іншому матчі Бетіс вдома розписав нульову нічию з Реал Сосьєдадом.

Матчі-відповіді пройдуть 16 та 17 січня. Цікаво, що у неділю, 13 січня, Севілья та Атлетік зіграють в рамках чемпіонату Іспанії. Таким чином команди протистоятимуть одна одній протягом тижня одразу тричі.

Іспанія19 турСан Мамес (Більбао)

Атлетік - Севілья: Неділя 13 січня 2019

Атлетік
до матчу
2
дн
:
17
год
:
45
хв
Севілья
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