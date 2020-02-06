Кубок Іспанії: Мірандес сенсаційно обіграв Вільяреал та став другим півфіналістом

Представник Сегунди Мірандес переміг Вільяреал та вийшов до 1/2 фіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт про поєдинок на сайті "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2019/20, 1/4 фіналу

Мірандес – Вільяреал – 4:2

Голи: Аяс, 17, Меркеланс, 45+3, Онаіндія, 58, Антоніо Санчес, 90+2, – Онтіверос, 32, Касорла, 56, (пен.)

Мірандес шокував своїх суперників на 17 хвилині, Аяс після скидки Меркеланса розібрався з двома суперниками та переграв голкіпера. Вільяреал відповів гідно: Онтіверос класно пробив зі штрафного у дальній кут. Однак ще до перерви Меркеланс знову вивів свій клуб вперед, реалізувавши пенальті.

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В другій половині Касорла вирівняв становище, також забивши з пенальті, однак за 2 хвилини Онаіндія замкнув навіс того таки Меркеланса зі штрафного. А наприкінці гри Мірандес поставив крапку в матчі, Меркеланс вибіг разом із Антоніо Санчесом на одного голкіпера та не пошкодував м'яча своєму партнеру.

Таким чином, Мірандес став другим учасником півфіналу – вчора путівку оформила Гранада, обігравши чинного володаря Кубка Іспанії Валенсію.