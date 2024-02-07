У вівторок, 6 лютого, відбувся перший півфінал Кубка Іспанії між Мальоркою і Реалом Сосьєдад (0:0).

Кубок Іспанії, 1/2 фіналу (перший матч)

Мальорка – Реал Сосьєдад – 0:0

Реал Сосьєдад зробив крок назустріч фіналу Кубка Короля. Баски відвезли непоганий результат із Мальорки – під кінець зустрічі суперник перейшов на схему 5-4-1 і окопався біля своїх воріт. Це було красномовним свідченням переваги команди Іманоля в цій зустрічі.

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В іншому гра не виправдала очікувань. Форварди обох команд – Абдон Пратс і Умар Садік – обмінялися моментами біля чужих воріт, але щоразу їм трохи не вистачало точності. Хоча нігерієць був ближчим до того, щоб потрапити в протокол зустрічі – наприкінці першого тайму м'яч влучив у поперечину після його удару з другого поверху.

Матч-відповідь відбудеться 27 лютого в Сан-Себастьяні.