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Кубок Іспанії: Леганес з Кравцем вибив Андорру – клуб Піке поховала жахлива панєнка у серії з 16-ма пенальті

09:20 816 Читать на русском
Кубок Іспанії: Леганес з Кравцем вибив Андорру – клуб Піке поховала жахлива панєнка у серії з 16-ма пенальті
Кравець зіграв вперше з травня

Леганес драматично переміг Андорру в матчі 1/64 Кубка Іспанії. Український захисник Василь Кравець зіграв вперше з травня.

Після результативної нічиєї в основний час і двох овертаймах (1:1) долю протистоння вирішувала серія пеанальті. Команди виконали 16 ударів, а фатальним виявився промах хавбека господарів Мусси Сідібе, який жахливо пробив у стилі Панєнки. Клуб, яким володіє захисник Барселони Жерар Піке, припиняє боротьбу за трофей.

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Відзначимо, що Василь Кравець провів на полі 105 хвилин, після чого був замінений на Даніеля Пломера. Українець не грав за "пепінерос" з 18 травня (Уеска). У нинішньому сезоні він лише вдруге потрапив у заявку мадридського клубу.

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Теги
Іспанія Василь Кравець Василь Кравець Андорра Андорра Леганес Леганес Жерар Піке Жерар Піке
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