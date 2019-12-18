Кубок Іспанії: Леганес з Кравцем вибив Андорру – клуб Піке поховала жахлива панєнка у серії з 16-ма пенальті

Леганес драматично переміг Андорру в матчі 1/64 Кубка Іспанії. Український захисник Василь Кравець зіграв вперше з травня.
Після результативної нічиєї в основний час і двох овертаймах (1:1) долю протистоння вирішувала серія пеанальті. Команди виконали 16 ударів, а фатальним виявився промах хавбека господарів Мусси Сідібе, який жахливо пробив у стилі Панєнки. Клуб, яким володіє захисник Барселони Жерар Піке, припиняє боротьбу за трофей.
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Відзначимо, що Василь Кравець провів на полі 105 хвилин, після чого був замінений на Даніеля Пломера. Українець не грав за "пепінерос" з 18 травня (Уеска). У нинішньому сезоні він лише вдруге потрапив у заявку мадридського клубу.
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