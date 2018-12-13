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Кубок Іспанії: Леганес Луніна зіграє проти Реала, якому належить контракт українця

18:00 768 Читать на русском
Кубок Іспанії: Леганес Луніна зіграє проти Реала, якому належить контракт українця
Андрій Лунін / Леганес

Леганес Андрія Луніна дізнався суперника у 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Відбулось жеребкування 1/8 Кубка Іспанії. Леганес Андрія Луніна отримав у суперники Реал, якому належить контракт українця. Перший матч між Леганесом і Реалом відбудеться на Сантьяго Бернабеу 9 січня.

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Цікаво, що українець не зможе взяти участь у поєдинку проти "бланкос" через так звану "клаусулу страху" – пункт у контракті, який забороняє Луніну з'являтись на полі у матчах проти Реала.

Зазначимо, у матчі-відповіді 1/16 фіналу Лунін став одним з героїв матчу проти Райо Вальєкано. Андрій відбив пенальті та здійснив кілька класних сейвів, врятувавши команду від вильоту.

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Іспанія17 турМунісіпаль де Бутарке (Мадрид)

Леганес - Севілья: Неділя 23 грудня 2018

Леганес
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