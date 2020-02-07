Кубок Іспанії: кривдники Реала та Барселони можуть зіграти у вирішальному матчі – результати жеребкування 1/2 фіналу

Визначились півфінальні пари Кубка Іспанії.

Сьогодні, 7 лютого, відбулося жеребкування півфінальної стадії Кубка Іспанії сезону 2019/20, повідомляє офіційний Твіттер федерації футболу Іспанії.

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Нагадаємо, до четвірки найкращих потрапили три представники найвищого дивізіону і одна команда Сегунди. Як наслідок, визначились наступні пари:

Реал Сосьєдад – Мірандес

Атлетік – Гранада

До слова, у цій стадії турніру команди зіграють по два матчі, на відміну від попередніх, коли кожна стадія складалася з однієї гри. Перші поєдинки відбудуться 12 лютого, а матчі-відповіді – 4 березня.

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