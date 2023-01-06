Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Хімнастик – Осасуна 1:2

Голи: Пабло Фернандес, 78 – Гарсія, 16, Монтес, 112 (автогол)

Ібіца – Бетіс 1:4

Голи: Бернал, 26 – Жозе, 54, Гонсалес, 58, Муруа, 81 (автогол), Фекір, 90+3

Елденсе – Атлетік 1:6

Голи: Соберон, 67 – Ніко Вільямс, 35, Беренгер, 41, 65, Саррага, 59, Коррея, 74 (автогол), Муньяїн, 90

Центрального захисника Бетіса Віктора Руїса замінили в перерві матчу з Ібіцею неспроста. Саме він у середині першого тайму припустився грубої помилки, завдяки якій суперник повів у рахунку. Але по перерві чинний володар трофея зібрався і забив Ібіці чотири м'ячі. Причому Marca зазначає, що господарям ще пощастило, що вони пропустили лишень чотири рази – фінальний результат не відображає ходу зустрічі.

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А ось інший представник елітного дивізіону – Осасуна – намучилася з командою з третього дивізіону. Підопічні Ягоба Аррасате хотіли здобути перемогу на класі і тривалий час вели з рахунком 1:0. Але на 78-й хвилині форвард Пабло Фернандес, який вийшов у перерві, зрівняв рахунок і перевів гру в додатковий час. Щоправда, за шість хвилин після свого результативного удару 26-річний нападник заробив пряму червону картку – за суперечки з арбітром.

Зрештою Осасуна зуміла дотиснути свого скромного суперника, але для цього Аррасате довелося випускати на полі Абде Еззалзулі. Тільки вдумайтеся: хлопець з'явився на полі на 69-й хвилині, але примудрився здобути звання найкращого гравця зустрічі.

Хто не відчував жодних складнощів з проходом до 1/8 фіналу цього вечора, то це Атлетік Більбао. Вже до 65-ї хвилини баски забили чотири м'ячі і дозволили собі трохи розслабитися в кінці зустрічі. Маріо Соберон встиг пограти у Кубку Іспанії за три різні команди, але гол у ворота Атлетіка став для нього дебютним у цьому турнірі.

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