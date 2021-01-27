Іспанія, Копа дель Рей, 1/8 фіналу

Вальядолід – Леванте – 2:4

Голи: Тоні, 13, Вайссман, 65 – Барді, 23, Малса, 45, Коке, 59, Моралес, 80 (пенальті)

Бетіс – Реал Сосьєдад – 3:1

Голи: Каналес, 79, Іглесіас, 96, 111 – Оярсабаль, 13

Вилучення: Санабрія, 76 (друга жовта) – Ільярраменді, 48 (друга жовта)

Жирона – Вільяреал – 0:1

Гол: Сантос, 19

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У Севільї сан-себастьянці забили швидкий м'яч у ворота Бетіса. На 13-й хвилині Мікель Оярсабаль на лінії штрафного прийняв довгий пас Горосабеля і класно пробив у нижній кут. "Зелено-білі" відігралися на 79-й: Серхіо Каналес забив потужним ударом із середньої дистанції і перевів гру в екстра-тайм.

А вже там Бетіс вирвав путівку до наступного раунду зусиллями Борхи Іглесіаса, який оформив дубль. Спочатку він у два дотики переграв Реміро після дальньої передачі Родрі, а на 111-й хвилині головою замкнув навіс Хоакіна зі штрафного.

Натомість Вільяреалу для виходу в чвертьфінал вистачило й одного забитого м'яча. На 19-й хвилині двобою з Жироною Єремі Сантос вчасно відреагував на відскок м'яча від стійки та холоднокровно добив його в порожні ворота "біло-червоних".

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