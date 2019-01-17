Кубок Іспанії: Бетіс в меншості вирвав путівку в 1/4 фіналу в Реал Сосьєдада, Еспаньйол впевнено пройшов Вільяреал

Відбулися чергові матчі-відповіді 1/8 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу, матч-відповідь

Реал Сосьєдад – Бетіс – 2:2 (0:0)

Голи: Субельдія, 40, Меріно, 62 – Каналес, 37, Лорен, 70

Вилучення: Ло Чельсо, 90+1 (Б)

Еспаньйол – Вільяреал – 3:1 (2:2)

Голи: П'ятті, 34 (пен.), Іглесіас, 37 (пен.), 74 – Чуквуезе, 42

Атлетіко феєрично вилетів з Кубка Іспанії від Жирони

Реал Сосьєдад та Бетіс підходили до поєдинку практично в рівних умовах, завершивши перший поєдинок нульовою нічиєю. До свистка на перерву команди обмінялись голами, а у другому таймі повторили цей обмін. Під кінець зустрічі гості залишились у меншості, але це не зіпсувало їм настрою. Завдяки голам на виїзді саме Бетіс проходить у наступний раунд Кубка Іспанії.

Еспаньйолу потрібна була лише перемога, щоб продовжити боротьбу в турнірі. В першому таймі господарі взялись за справу і реалізували 2 пенальті, але гравці Вільяреала змогли відквитати один м'яч. Камбеку не трапилось. До завершення поєдинку Еспаньйол голом лише закріпив переможний рахунок.

Тут штрафують за відвідуваність: як відбувається організація матчів Ла Ліги, або Великий посібник для УПЛ