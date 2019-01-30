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Кубок Іспанії: Бетіс у компенсований час в більшості дотиснув Еспаньйол та вийшов у півфінал

23:02 25 Читать на русском
Кубок Іспанії: Бетіс у компенсований час в більшості дотиснув Еспаньйол та вийшов у півфінал
Бетіс – Еспаньйол / Бетіс

У матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії Бетіс приймав Еспаньйол. "огірки" змогли пройти далі лише у додатковий час.

Кубок Іспанії, 1/4 фіналу

Бетіс – Еспаньйол – 3:1

Голи: Ло Чельсо, 76, Леон 95, Манді, 99 – Баптістао, 33

Вилучення: Роха, 90+4 (Еспаньйол)

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У матчі-відповіді 1/4 фіналу Кубка Іспанії Бетіс приймав Еспаньйол. Перший матч між цими командами закінчився результативною нічиєю 1:1. Першими рахунок відкрили гості, на 33-ій хвилині відзначився Баптістао, Але на 76-ій Ло Чельсо зміг відновити паритет у матчі. Вже на останній хвилині основного часу, який закінчився нічиєю 1:1, Роха отримав вилучення, що і стало ключовим моментом у поєдинку.

У екстра-таймі "огірки" забили у ворота Еспаньйола двічі та перемогли за сумою двох матчів. У підсумку Бетіс вийшов у півфінал Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії1/4 фіналу, матчі-відповіді

Бетіс - Еспаньйол: Середа 30 січня 2019

Бетіс
Матч завершено
3 : 1
( осн. час 1 : 1 )
Еспаньйол
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Еспаньйол Еспаньйол Іспанія Бетіс - Еспаньйол
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