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Кубок Іспанії: Бетіс не втримав перемогу над Валенсією, Хоакін забив гол прямим ударом з кутового

7 лютого 23:52 240 Читать на русском
Кубок Іспанії: Бетіс не втримав перемогу над Валенсією, Хоакін забив гол прямим ударом з кутового
Бетіс зіграв унічию з Валенсією / фото: ФК Бетіс

Бетіс на останніх хвилинах втратив перемогу над Валенсією в першому матчі 1/2 фіналу Кубка Іспанії.

Кубок Іспанії 2018/19. 1/2 фіналу, перший матч

Бетіс – Валенсія – 2:2

Голи: Морон, 45, Хоакін, 54 – Черишев, 70, Гамейро, 90+2

У другому матчі 1/2 фіналу зустрічались Бетіс та Валенсія. Поєдинок викликав справжній ажіотаж – на трибунах стадіону Беніто Вільямарін, який прийме і фінал турніру, зібрались 57 тисяч вболівальників.

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Господарі відкрили рахунок буквально перед свистком на перерву. Після розіграшу кутового Морон ударом головою відправив м'яч у ворота. На старті другого тайму Хоакін подвоїв перевагу своєї команди – легенда Бетіса відзначився голом після прямого удару з кутового. Арбітр зарахував взяття воріт після використання VAR.

Втім, Валенсія все ж зуміла зрівняти рахунок. Перше взяття воріт у свій актив записав Денис Черишев, а вже у компенсований час Гамейро зрівняв рахунок.

Матч-відповідь пройде 28 лютого. Переможець цієї пари у фіналі гратиме проти тріумфатора протистояння Реал – Барселона.

Кубок Іспанії1/2 фіналу, перші матчі

Бетіс - Валенсія: Четвер 07 лютого 2019

Бетіс
Матч завершено
2 : 2
Валенсія
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