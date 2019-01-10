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Кубок Іспанії: Атлетіко не втримав перемогу над Жироною, Вільяреал вирвав нічию в Еспаньйола, а Хетафе домашню перемогу

9 січня 23:20 86 Читать на русском
Кубок Іспанії: Атлетіко не втримав перемогу над Жироною, Вільяреал вирвав нічию в Еспаньйола, а Хетафе домашню перемогу
Жирона – Атлетіко / твіттер Атлетіко

Відбулися ще 3 перших матчі 1/8 фіналу Кубка Іспанії, два з яких завершилися внічию.

Кубок Іспанії, 1/8 фіналу, перші матчі

Жирона – Атлетіко – 1:1

Голи: Лосано, 34 – Грізманн, 9

Вільяреал – Еспаньйол – 2:2

Голи: Екамбі, 85, Бакка, 89 – Дардер, 15, А. Лопес, 71

Хетафе – Вальядолід – 1:0

Гол: Анхель, 90+2

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Мадридському Атлетіко вдалося швидко відкрити рахунок у виїзному матчі проти Жирони. Це Калініч скинув під удар Грізманну, а Антуан відразу пробив із лінії штрафного майданчика. Проте, каталонці відігралися ще до перерви: Лосано теж із лінії штрафного класно поклав у дальній кут воріт Адана. Більше голів команди не забивали.

За схожим сценарієм розгорнулися події у Вільяреалі. Щоправда, Еспаньйол забив двічі до 71-й хвилини (Дардер і Лопес) і недарма сподівався вивезти з Ель Мадригала виїзну перемогу. Та під завісу поєдинку "Жовта субмарина" набрала хід. Спочатку Екамбі скоротив розрив у рахунку, а ще за 3 хвилини Бакка вирвав для господарів нічию.

Без переможця мав завершитися і матч в Хетафе. "Сині" контролювали хід поєдинку, але ніяк не могли реалізувати власну перевагу над гостями з Вальядоліда. Та зрештою спрацював джокер господарів. Досвідчений Анхель з'явився на полі на 74-й хвилині, а в доданий арбітром час зумів забити Йоелю Родрігесу.

Кубок Іспанії1/8 фіналу, перші матчі

Жирона - Атлетіко: Середа 09 січня 2019

Жирона
Матч завершено
1 : 1
Атлетіко
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Іспанія Кубок Іспанії 2018/19 Жирона - Атлетіко Атлетіко Атлетіко Еспаньйол Еспаньйол Хетафе Хетафе Вільяреал Вільяреал Вальядолід Вальядолід Кубок Іспанії Жирона Жирона
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