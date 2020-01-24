Кубок Іспанії: Атлетіко ганебно вилетів, клуби Сегунди шокували представників Ла Ліги

У четвер відбулись чергові поєдинки 1/16 фіналу Кубка Іспанії. Рахунки та звіт про матчі читайте на "Футбол 24".

Кубок Іспанії, 1/16 фіналу

Мірандес – Сельта – 2:1

Голи: Аяс, 28, Санчес, 114 – Сісто, 75

Ебро – Леганес – 0:1

Гол: Сілва, 44

Бадахос – Ейбар – 3:1

Голи: Фобі, 8, Алекс, 21, Перес, 72 – Шарлес, 29 (п)

Леонеса – Атлетіко – 2:1

Голи: Касатнеда, 82, Беніто, 108 – Корреа, 62

Райо Вальєкано – Бетіс – 2:2 (пен. 4:2)

Голи: Катена, 47, Мартін, 117 – Хоакін, 83, Лорен, 96

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Атлетіко на виїзді поступився Леонесі, яка виступає в Сегунді Б. До перерви команди голів не забивали. На 62-й хвилині Хоакін Корреа вивів "матрацників" вперед. Наприкінці другого тайму Леонеса відігралася. У другому екстра-таймі господарі вийшли вперед зусиллями Серхіо Беніто. Атлетіко зрівняти рахунок так і не зумів, припинивши боротьбу за трофей.

Мірандес, який виступає в Сегунді, обіграв Сельту з рахунком 2:1 і вийшов у наступний раунд турніру. Бетіс та Ейбар також вилетіли від команд із нижчих дивізіонів.