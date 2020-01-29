Кубок Іспанії: Атлетік в серії пенальті героїчно обіграв Тенеріфе в матчі з двома вилученнями

Атлетік у надрезультативному матчі здолав Тенеріфе лише у серії пенальті та пройшов до чвертьфіналу Кубка Іспанії. Читайте звіт про матч на сайті "Футбол 24".

Кубок Іспанії 2019/20, 1/8 фіналу

Тенеріфе – Атлетік – 3:3 (серія пенальті – 2:4)

Голи: Хоселу, 8, (пен.), 21, Д, Гомес, 105+1 – Вільямс, 17, 54, Берчіче, 118

Матч розпочався для Атлетіка жахливо: вже на 2 хвилині Яго Еррерін сфолив на червону картку і Гарітано довелось міняти польового гравця на голкіпера. Хоселу на 8 хвилині реалізував пенальті, однак Іньякі Вільямс зрівняв рахунок. Хоселу знову швидко вивів Тенеріфе вперед в рахунку, але Атлетік відігрався у другій половині, Вільямс вирішив не відставати від суперника, і також оформив дубль. В основний час командам не вдалось виявити сильнішого, і поєдинок перейшов в овертайм.

Кубок Італії: Мілан здійснив неймовірний камбек у матчі проти Торіно – Ібрагімовіч став одним з героїв чвертьфіналу

В додатковий час арбітр вирівняв становище: другу жовту картку отримав Руїс. Але наприкінці першої п'ятнадцятихвилинки Даніель Гомес знову вивів Тенеріфе вперед в рахунку. Здавалось, представник Сегунди святкуватиме перемогу, проте Берчіче за 2 хвилини до кінця врятував нічию для Атлетіка. А в серії пенальті баски виявились сильнішими та оформили путівку до 1/4 фіналу Кубка Іспанії.

Лунін – герой в Каталонії: іспанська преса та фани вражені дуеллю українця з головною бестією Сегунди