Кубок Греції: Дебют екс-гравця Динамо, нічия Олімпіакоса та несподівана поразка ПАОКа з Шаховим

Відбулись перші матчі 1/ 8 фіналу Кубка Греції.

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов вийшов у стартовому складі команди із міста Салонікі на поєдинок проти представника другого дивізіону Панахаікі. Українець відіграв увесь поєдинок, не відзначившись при цьому результативними діями.

ПАОК готовий продати Хачеріді

ПАОК, як наслідок, мінімально поступився з рахунком 2:1. Матч-відповідь зіграють у Салоніках 22 січня. До слова, ще один українець Євген Хачеріді навіть не потрапив до заявки ПАОКа на цей поєдинок.

Олімпіакос, який є суперником Динамо у плей-офф Ліги Європи, розписав нульову нічию із Ксанті. Матч-відповідь відбудеться 21 січня.

У ще одному матчі ігрового дня Яніна зустрічалась із Паніонісом. Матч закінчився нічиєю з рахунком 1:1. Зазначимо, у складі Яніни дебютував екс-гравець Динамо Владислав Наумець, який з'явився на полі на 65-й хвилині матчу.

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