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Кубок Греції: Дебют екс-гравця Динамо, нічия Олімпіакоса та несподівана поразка ПАОКа з Шаховим

22:20 193 Читать на русском
Кубок Греції: Дебют екс-гравця Динамо, нічия Олімпіакоса та несподівана поразка ПАОКа з Шаховим
ПАОК з Шаховим програв команді з другого дивізіону

Відбулись перші матчі 1/ 8 фіналу Кубка Греції.

Півзахисник ПАОКа Євген Шахов вийшов у стартовому складі команди із міста Салонікі на поєдинок проти представника другого дивізіону Панахаікі. Українець відіграв увесь поєдинок, не відзначившись при цьому результативними діями.

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ПАОК, як наслідок, мінімально поступився з рахунком 2:1. Матч-відповідь зіграють у Салоніках 22 січня. До слова, ще один українець Євген Хачеріді навіть не потрапив до заявки ПАОКа на цей поєдинок.

Олімпіакос, який є суперником Динамо у плей-офф Ліги Європи, розписав нульову нічию із Ксанті. Матч-відповідь відбудеться 21 січня.

У ще одному матчі ігрового дня Яніна зустрічалась із Паніонісом. Матч закінчився нічиєю з рахунком 1:1. Зазначимо, у складі Яніни дебютував екс-гравець Динамо Владислав Наумець, який з'явився на полі на 65-й хвилині матчу.

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