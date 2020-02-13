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Кубок Франції: ПСЖ з тенісним рахунком познущався над Діжоном, Марсель поступився Ліону

00:39 104 Читать на русском
Кубок Франції: ПСЖ з тенісним рахунком познущався над Діжоном, Марсель поступився Ліону
Діжон – ПСЖ / Фото ФК ПСЖ

Відбулись чергові матчі 1/4 фіналу Кубка Франції.

Кубок Франції, 1/4 фіналу

Діжон – ПСЖ – 1:6

Голи: Чояр, 13 – Лотоа, 1 (аг.), Мбаппе, 44, Сілва, 50, Сарабія, 55, 90+1, Кулібалі, 86 (аг.)

Ліон – Марсель – 1:0

Гол: Ауар, 81

Нереалізований пенальті: Дембеле, 70 (Л)

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Діжон з перших хвилин почало лихоманити, спочатку господарі пропустили автогол, але швидко зрівняли рахунок. Перед вистком на перерву, Мбаппе вивів гостей вперед. У другому таймі дубль Сарабії, м'яч Сілви та автогол Кулібалі добили суперника. ПСЖ проходить далі.

В іншому матчі зустрічались рівні суперники, тому і долю гри вирішив єдиний гол. Ліон наприкінці зустрічі дотиснув суперника, хоча мав змогу відзначитись і раніше, але Дембеле не зумів реалізувати пенальті.

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Теги
Ліон Ліон Марсель Марсель ПСЖ ПСЖ Діжон Діжон Франція Кубок Франції
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