Кубок Франції: ПСЖ з тенісним рахунком познущався над Діжоном, Марсель поступився Ліону

Відбулись чергові матчі 1/4 фіналу Кубка Франції.
Кубок Франції, 1/4 фіналу
Діжон – ПСЖ – 1:6
Голи: Чояр, 13 – Лотоа, 1 (аг.), Мбаппе, 44, Сілва, 50, Сарабія, 55, 90+1, Кулібалі, 86 (аг.)
Ліон – Марсель – 1:0
Гол: Ауар, 81
Нереалізований пенальті: Дембеле, 70 (Л)
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Діжон з перших хвилин почало лихоманити, спочатку господарі пропустили автогол, але швидко зрівняли рахунок. Перед вистком на перерву, Мбаппе вивів гостей вперед. У другому таймі дубль Сарабії, м'яч Сілви та автогол Кулібалі добили суперника. ПСЖ проходить далі.
В іншому матчі зустрічались рівні суперники, тому і долю гри вирішив єдиний гол. Ліон наприкінці зустрічі дотиснув суперника, хоча мав змогу відзначитись і раніше, але Дембеле не зумів реалізувати пенальті.
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