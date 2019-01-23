Кубок Франції: Монако вилетів від Метца, Тулуза в серії пенальті переграла Реймс

Монако у Кубку Франції примудрився вдома програти представнику Ліги 2 Метцу, Тулуза у надрезультативному матчі перемогла Реймс.

Кубок Франції, 1/16 фіналу

Андрезьйо – Ліон Дюшер – 1:2

Вільфранш – Лез Ерб'є – 1:0

Нансі – Генгам – 1:2

Голи: Нгом, 66 – Роделен, 27, Джілободжі, 102

Монако – Метц – 1:3

Голи: Фалькао, 13 – Ейн, 32, Гакпа, 62, Ібраїма, 74

Тулуза – Реймс – 4:4 (4:3 пен.)

Голи: Лейя, 44, 82, Гарсія, 68, Градель, 199 (пен.) – Діа, 47, Оден, 77, Шавалерен, 87, Кафаро, 108

Сет – Лілль – 0:1

Гол: Бамба, 48

Аутсайдер Ліги 1 Монако вдома приймав Метц у рамках 1/16 Кубка Франції. "Монегаски" вчергове неприємно здивували своїх вболівальників та примудрились вилетіти від команди з Ліги 2.

Тулуза та Реймс видали дуже видовищний поєдинок, обмінявшись трьома голами в основний час та ще по голу в екстратаймах. У серії пенальті кращими були господарі.