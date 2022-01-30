Кубок Франції, 1/8 фіналу

Реймс – Бастія – 1:1 (пенальті – 3:5)

Голи: Екітіке, 37 – Саллес, 71

Тулуза – Версаль – 0:1

Гол: Джоко, 79

Марсель – Монпельє – 1:0 (пенальті – 5:4)

Гол: Мілік, 74 – Макуана, 80

Сьогоднішній ігровий день був багатим на сенсації. Реймс продовжив серію без перемог до чотирьох матчів, у серії пенальті поступившись Бастії. Одна з найгірших команд Ліги 2 другий раунд поспіль вибиває команди з еліти.

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Найбільша несподіванка трапилася в Тулузі. "Фіалки" наразі очолюють турнірну таблицю Ліги 2 і були беззаперечним фаворитом у протистоянні з представником четвертого дивізіону. Однак Версаль здобув мінімальну перемогу і вперше у своїй історії зіграє у чвертьфіналі Кубка Франції.

Марсель та Монпельє в чемпіонаті ведуть боротьбу за потрапляння у єврокубки. В основний час команди обмінялися голами. Регламент не передбачає овертаймів, то відразу стартувала серія пенальті. "Паладіни" схибили вже на другому ударі, а провансальці були бездоганними. Заслужена перемога Марселя