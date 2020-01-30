toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Франція
ТРАНСФЕРИ МАНЧЕСТЕР СІТІ - МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД САРАГОСА - РЕАЛ МАДРИД

Кубок Франції: Лілль сенсаційно вилетів від скромного Епіналя, ПСЖ на класі розібрався з По

00:16 68 Читать на русском
Кубок Франції: Лілль сенсаційно вилетів від скромного Епіналя, ПСЖ на класі розібрався з По
По – ПСЖ / Фото ФК ПСЖ

Відбулись чергові зустрічі 1/8 фіналу Кубка Франції.

Кубок Франції, 1/8 фіналу

Епіналь – Лілль – 2:1

Голи: Крассо, 56, 62 – Ремі, 8

По – ПСЖ – 0:2

Голи: Паредес, 25, Сарабія, 53

Марсель – Страсбур – 3:1

Голи: Сарр, 32, Пайє, 43 (пен.), Камара, 90+5 – Корньє, 59

Неймар зголоднів під час матчу Кубка Франції – Мбаппе врятував зіркового одноклубника

Справжню сенсацію створив представник 4-го за силою дивізіону Франції Епіналь. На швидкий гол Ремі скромні господарі відповіли двома м'ячами та забрали путівку у чвертьфінал турніру.

Ніякої несподіванки не трапилось у матчі По – ПСЖ. Парижани резервним складом відвантажили супернику два м'ячі без відповіді. Марсель також без особливих труднощів впорався зі Страсбуром.

Зінченко очікує на безнадійне дербі Манчестера, борг Ліверпуля та полювання на грандів в Іспанії – топ-5 матчів мідвіку

blog_ava
Козловський заявив, що 5 разів зустрічався з Димінським у місті, де переховується президент Карпат
29 січня
7297
Теги
Марсель Марсель Лілль Лілль ПСЖ ПСЖ Франція Кубок Франції Страсбур Страсбур
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
18
год
:
3
хв
Барселона
20:00
Леганес
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук