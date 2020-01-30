Кубок Франції: Лілль сенсаційно вилетів від скромного Епіналя, ПСЖ на класі розібрався з По

Відбулись чергові зустрічі 1/8 фіналу Кубка Франції.

Кубок Франції, 1/8 фіналу

Епіналь – Лілль – 2:1

Голи: Крассо, 56, 62 – Ремі, 8

По – ПСЖ – 0:2

Голи: Паредес, 25, Сарабія, 53

Марсель – Страсбур – 3:1

Голи: Сарр, 32, Пайє, 43 (пен.), Камара, 90+5 – Корньє, 59

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Справжню сенсацію створив представник 4-го за силою дивізіону Франції Епіналь. На швидкий гол Ремі скромні господарі відповіли двома м'ячами та забрали путівку у чвертьфінал турніру.

Ніякої несподіванки не трапилось у матчі По – ПСЖ. Парижани резервним складом відвантажили супернику два м'ячі без відповіді. Марсель також без особливих труднощів впорався зі Страсбуром.

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