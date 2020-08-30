Відбулися кілька поєдинків 1/16 фіналу Кубка Білорусі. Рахунок і огляд матчів – у цій новині на "Футбол 24".

Кубок Білорусі, 1/16 фіналу

Меліоратор – Динамо Брест – 0:3

Голи: Лаптєв, 51, Кривець, 54, Седько, 76

Гомель – Шахтар Солігорськ – 1:4

Голи: Юденков, 81 – Архіпов, 11, Бодул, 55, Яхшибоєв, 90+1, 90+3

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Динамо Брест без проблем розгромило Меліторатор та вийшло в 1/8 фіналу. Всі голи були забиті у другому таймі. Українці Артем Мілевський, Олександр Нойок та Євген Хачеріді не потрапили до заявки. Нагадаємо, на тижні Динамо вийшло у третій раунд кваліфікації ЛЧ, обігравши Сараєво.

Шахтар під керівництвом Юрія Вернидуба теж вийшов у наступну стадію турніру, бодай частково реабілітувавшись за виліт з Ліги Європи. Команда із Солігорська на виїзді розгромно обіграла Гомель та продовжить боротьбу за трофей.

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