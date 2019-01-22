Кубок Азії: збірна Південної Кореї всьоме поспіль вийшла у чвертьфінал

Збірна Південної Кореї перемогла Бахрейн та всьоме поспіль пробилась у чвертьфінал Кубка Азії.

У матчі 1/8 фіналу Кубка Азії один з головних фаворитів турніру збірна Південної Кореї в екстратаймах переграла Бахрейн (2:1) та пройшла у чвертьфінал.

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Таким чином, команда з Корейського півострова вже всьоме поспіль виходить до цієї стадії змагань, починаючи з 1996 року.

В 1/4 фіналу корейці зустрінуться з іншим представником Аравійського півострова – Катаром.