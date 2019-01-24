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Кубок Азії: Японія здолала В'єтнам, Іран розгромив Китай у чвертьфіналах – переможці зіграють між собою в 1/2 фіналу

20:22 140 Читать на русском
Кубок Азії: Японія здолала В'єтнам, Іран розгромив Китай у чвертьфіналах – переможці зіграють між собою в 1/2 фіналу
Радість іранців / офіційний твіттер Кубка Азії-2019

На Кубку Азії-2019 визначилися перші півфіналісти. Ними стали збірні Японії та Ірану.

Кубок Азії-2019, 1/4 фіналу

В'єтнам – Японія – 0:1

Гол: Доан, 57 (пенальті)

Китай – Іран – 0:3

Голи: Таремі, 18, Азмун, 31, Ансаріфард, 90+1

В'єтнамці гідно виглядали проти досвідченої збірної Японії, та все ж поступилися. "Самураям" для перемоги вистачило одного забитого м'яча. Ріцу Доан на 57-й хвилині заробив на собі пенальті, а потім сам впевнено його і реалізував.

У другому ж матчі збірна Ірану зробила вагому заявку на підсумковий успіх ще в першому таймі. Перси забили два м'ячі у ворота китайців. Спочатку Сардар Азмун перехопив м'яч на чужій половині поля й передачею вивів Мехді Таремі віч-на-віч із кіпером. А потім вже сам Азмун втік на побачення з Янь Цзюлінем і легко переграв його. Під завісу поєдинку Карім Ансаріфард після пасу Таремі зробив рахунок розгромним.

У півфіналі збірні Японії та Ірану зіграють між собою. Друга пара півфіналістів визначиться завтра. На вихід до цієї стадії турніру претендують команди Південної Кореї, Катару, ОАЕ та Австралії.

Теги
Китай Китай Японія Японія Іран Іран Кубок Азії В'єтнам В'єтнам Світ
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