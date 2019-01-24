Кубок Азії: Японія здолала В'єтнам, Іран розгромив Китай у чвертьфіналах – переможці зіграють між собою в 1/2 фіналу

На Кубку Азії-2019 визначилися перші півфіналісти. Ними стали збірні Японії та Ірану.

Кубок Азії-2019, 1/4 фіналу

В'єтнам – Японія – 0:1

Гол: Доан, 57 (пенальті)

Китай – Іран – 0:3

Голи: Таремі, 18, Азмун, 31, Ансаріфард, 90+1

В'єтнамці гідно виглядали проти досвідченої збірної Японії, та все ж поступилися. "Самураям" для перемоги вистачило одного забитого м'яча. Ріцу Доан на 57-й хвилині заробив на собі пенальті, а потім сам впевнено його і реалізував.

У другому ж матчі збірна Ірану зробила вагому заявку на підсумковий успіх ще в першому таймі. Перси забили два м'ячі у ворота китайців. Спочатку Сардар Азмун перехопив м'яч на чужій половині поля й передачею вивів Мехді Таремі віч-на-віч із кіпером. А потім вже сам Азмун втік на побачення з Янь Цзюлінем і легко переграв його. Під завісу поєдинку Карім Ансаріфард після пасу Таремі зробив рахунок розгромним.

У півфіналі збірні Японії та Ірану зіграють між собою. Друга пара півфіналістів визначиться завтра. На вихід до цієї стадії турніру претендують команди Південної Кореї, Катару, ОАЕ та Австралії.