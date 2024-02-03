Кубок Азії, 1/4 фіналу

Катар – Узбекистан – 1:1 (по пен. 3:2)

Голи: Юсупов, 27 (аг) – Хамробеков, 59

Вихід у півфінал вже оформили Йорданія, Корея та Іран. За останню путівку боролися Катар та Узбекистан.

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У середині першого тайму катарці вийшли вперед завдяки автоголу голкіпера Юсупова. Узбекистан мав крутий момент на 37 хвилині, але захисник героїчно врятував Катар від пропущеного голу у порожні ворота. До перерви команди обмінялися кількома небезпечними атаками.

У другому таймі Хамробков зрівняв рахунок, який не змінився до фінального свистка. В екстратаймах команди не змогли забити. Доля путівки вирішувалася в серії пенальті, де Катар зумів переграти Узбекистан.

Таким чином у першому півфінальному матчі зустрінуться Йорданія та Південна Корея. Це матч заплановано на 6 лютого. А вже 7 лютого за вихід у фінал поборються Катар з Іраном.

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