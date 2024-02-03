Кубок Азії: визначилися пари 1/2 фіналу – Катар в драматичній серії пенальті вибив Узбекистан
Відбувся черговий матч 1/4 фіналу Кубка Азії. Звіт читайте на "Футбол 24".
Кубок Азії, 1/4 фіналу
Катар – Узбекистан – 1:1 (по пен. 3:2)
Голи: Юсупов, 27 (аг) – Хамробеков, 59
Вихід у півфінал вже оформили Йорданія, Корея та Іран. За останню путівку боролися Катар та Узбекистан.
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У середині першого тайму катарці вийшли вперед завдяки автоголу голкіпера Юсупова. Узбекистан мав крутий момент на 37 хвилині, але захисник героїчно врятував Катар від пропущеного голу у порожні ворота. До перерви команди обмінялися кількома небезпечними атаками.
У другому таймі Хамробков зрівняв рахунок, який не змінився до фінального свистка. В екстратаймах команди не змогли забити. Доля путівки вирішувалася в серії пенальті, де Катар зумів переграти Узбекистан.
Таким чином у першому півфінальному матчі зустрінуться Йорданія та Південна Корея. Це матч заплановано на 6 лютого. А вже 7 лютого за вихід у фінал поборються Катар з Іраном.
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