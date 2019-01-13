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Кубок Азії: Катар знищив КНДР, Узбекистан розгромив Туркменістан, Японія здолала Оман – усі переможці вийшли в плей-офф

20:32 332 Читать на русском
Кубок Азії: Катар знищив КНДР, Узбекистан розгромив Туркменістан, Японія здолала Оман – усі переможці вийшли в плей-офф
Радість узбеків / твіттер Кубка Азії-2019

Безкомпромісним виявився черговий ігровий день Кубка Азії-2019: катарці перемогли північних корейців, узбеки – туркменів, а японці розібралися з оманцями. Усі переможці вже після двох турів гарантували собі вихід із групи.

Кубок Азії-2019, 2-й тур

Група E

КНДР – Катар – 0:6

Голи: Алі Алмоєз, 9, 11, 55, 60, Кхукхі, 43, А. Хассан, 68

Вилучення: Чжонг Іл Кван, 90 (КНДР)

Група F

Оман – Японія – 0:1

Гол: Харагучі, 28 (пенальті)

Туркменістан – Узбекистан – 0:4

Голи: Сідіков, 17, Шомуродов, 24, 42, Машаріпов, 40

Кубок Азії-2019: Саудівська Аравія, Іран та Ірак достроково забезпечили собі вихід у плей-офф

У кожному з протистоянь неділі переможцем виявився фаворит матчу. Збірна Катару зняла запитання щодо переможця, забивши ще до перерви 3 голи у ворота збірної КНДР. Після перерви рахунок до нищівного вдалося довести ще двома м'ячами. Відзначимо, що 22-річний катарець Алі Алмоєз оформив покер.

Лише один м'яч, та й той із одинадцятиметрового, забили в матчі збірних Оману та Японії. "Самурай" Харагучі на 28-й хвилині вдало пробив із позначки.

Розгромом завершилася зустріч двох колишніх радянських республік – Узбекистан здолав Туркменістан. Усі чотири м'ячі узбеки відвантажили супернику ще в першому таймі, а дубль оформив форвард російського Ростова Ельдор Шомуродов.

Теги
Світ Японія Японія Катар Катар Узбекистан Узбекистан Кубок Азії Північна Корея КНДР
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