Кубок Азії: Ірак на останніх хвилинах вирвав перемогу у В'єтнаму

Відбувся матч першого туру Кубка Азії між Іраком та В'єтнамом.

Кубок Азії, 1 тур, група D

Ірак – В'єтнам – 3:2

Голи: Алі, 35, Тарік'ю, 60, Аднан, 90 – Атіях, 24 (автогол), Пхонг, 42

Кубок Азії-2019: Іран знищив Ємен

В'єтнам вийшов вперед завдяки автоголу Атіяха. Щоправда Ірак швидко відновив рівновагу у матчі. Згодом господарі були змушені відіграватись ще раз, але у підсумку здобули перемогу на 90-ій хвилині матчу.

Відтак у групі D Іран та Ірак мають по 3 очки та знаходяться на першому та другому місці відповідно, у В'єтнама та Ємена – 0.