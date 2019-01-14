Кубок Азії: Бахрейн на останніх хвилинах здолав Індію, ОАЕ розійшлись миром з Таїландом

Відбулись чергові матчі цьогорічного Кубка Азії у групі А. Бахрейн виявився сильнішим за Індію, Таїланд та ОАЕ не змогли виявити переможця.

Група А, 3 тур

Індія – Бахрейн – 0:1

Гол: Рашед 90+1 (пен.)

ОАЕ – Таїланд – 1:1

Голи: Мабхут, 7 – Пуангчан, 41

Бахрейн на останніх хвилинах вирвав перемогу в Індії. Єдиний гол у поєдинку в компенсований до другого тайму час забив Рашед, який влучно виконав пенальті.

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У іншому матчі ігрового дня зустрічались ОАЕ і Таїланд. Господарям вдалось відкрити рахунок у дебюті матчу зусиллями Мабхута. Таїланд відповів точним пострілом Пуангчана під завісу першого тайму.

Після 3 турів ОАЕ з 5 очками очолює групу А, на другому місці йде Бахрейн (4 пункти), який випереджає Таїланд за кількістю забитих і пропущених м'ячів. Аутсайдер групи – Індія (3 очки).