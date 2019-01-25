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Кубок Азії: Австралія несподівано поступилась ОАЕ та вилетіла з турніру – визначились усі півфіналісти

20:17 220 Читать на русском
Кубок Азії: Австралія несподівано поступилась ОАЕ та вилетіла з турніру – визначились усі півфіналісти
Австралія несподівано поступилась ОАЕ

Відбувся матч 1/4 фіналу Кубка Азії, Австралія мінімально поступилась ОАЕ.

Кубок Азії, 1/4 фіналу

ОАЕ – Австралія – 1:0

Гол: Алі Ахмед Мабхут, 68

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ОАЕ у матчі за вихід у півфінал Кубка Азії приймали Австралію. Океанська збірна на правах фаворита активно почала поєдинок та мала кілька моментів, але забити австралійцям не вдалось. Натомість на 68-ій хвилині вперед вийшли ОАЕ. Не зважаючи на значну перевагу Австралії, відігратись їй не вдалось.

Відтак, після цього матчу стали відомі усі півфінальні пари. Катар зіграє з ОАЕ у 1/2 фіналу Кубка азії, а Іран позмагається за вихід у фінал з Японією.

Теги
Світ Австралія Австралія ОАЕ ОАЕ Кубок Азії Азія
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