Кубок Азії-2019: Іран та Ірак достроково забезпечили собі вихід у плей-офф

Відбулися чергові матчі Кубка Азії-2019. Іран та Ірак забезпечили собі вихід із групи D.

Кубок Азії, група D

В'єтнам – Іран – 0:2

Голи: Азмун, 38, 69

Ємен – Ірак – 0:3

Голи: Алі, 11, Расан, 19, Аббас, 90+2

Кубок Азії, група Е

Ліван – Саудівська Аравія – (18:00)

В першому матчі ігрового дня Іран легко здолав В'єтнам. Сердар Азмун оформив дубль, забивши по голу у кожному із таймів.

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Ірак завдяки голам Алі та Расана ще в першій половині зустрічі з Єменом забезпечив собі комфортну перевагу. Остаточний рахунок наприкінці матчу встановив Аббас.

Після цього туру Іран та Ірак набрали по 6 очок та достроково забезпечили собі вихід у плей-офф турніру. В завершальному матчі ці команді в очній зустрічі з'ясують переможця групи D.