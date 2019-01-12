Кубок Азії-2019: Іран та Ірак достроково забезпечили собі вихід у плей-офф

Відбулися чергові матчі Кубка Азії-2019. Іран та Ірак забезпечили собі вихід із групи D.
Кубок Азії, група D
В'єтнам – Іран – 0:2
Голи: Азмун, 38, 69
Ємен – Ірак – 0:3
Голи: Алі, 11, Расан, 19, Аббас, 90+2
Кубок Азії, група Е
Ліван – Саудівська Аравія – (18:00)
В першому матчі ігрового дня Іран легко здолав В'єтнам. Сердар Азмун оформив дубль, забивши по голу у кожному із таймів.
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Ірак завдяки голам Алі та Расана ще в першій половині зустрічі з Єменом забезпечив собі комфортну перевагу. Остаточний рахунок наприкінці матчу встановив Аббас.
Після цього туру Іран та Ірак набрали по 6 очок та достроково забезпечили собі вихід у плей-офф турніру. В завершальному матчі ці команді в очній зустрічі з'ясують переможця групи D.