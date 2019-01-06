Кубок Азії-2019: Австралія сенсаційно поступилася Йорданії, Індія розтрощила Таїланд

У першому матчі Кубка Азії Австралія зазнала поразки від Йорданії, а Індія розтрощила Таїланд. Читайте звіт про матч на "Футбол 24".

Кубок Азії-2019, група В, перший матч

Австралія – Йорданія – 0:1

Гол: Бані Ясін,26

Таїланд – Індія – 1:4

Голи: Дангда, 33 – Чхетрі, 27, 46, Чапа, 69, Лалпекхлуа, 81

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У першому матчі Кубка Азії Австралія приймала Йорданію. Господарі були фаворитами протистояння та мали більше нагод для взяття воріт, але пропустили у першому таймі та не змогли відігратися.

У групі В лідирує Йорданія – 3 очки. Австралія на дні таблиці. Сирія та Палестина ще між собою не зіграли.

У матчі групи А Індія прогнозовано розбила Таїланд з рахунком 4:1. Індуси першими вийшли вперед, проте господарі змогли відіграти один гол, щоправда у другому таймі Індія забила ще 3 м'ячі та перемогла у поєдинку.

Індія очолює групу А з трьома очками, Бахрейн та ОАЕ ділять другу та третю сходинку, а Таїланд – останній.